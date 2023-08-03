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Сили оборони стримують наступ РФ у районі Мар'їнки та Авдіївки, - Генштаб ЗСУ

3 серпня, 2023 четвер
19:36
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Збройні сили України відбили атаки росіян в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

РФ за добу завдала 1 ракетного, 47 авіаударів й атакувала Україна "шахедами"

Протягом доби РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими БПЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих "шахедів" було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога 

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога.

Ситуація за напрямками 

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі та Тимоновичі Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Кіндратівка, Покровка Сумської області та Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області. На Лиманському напрямку - Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області. 

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні  дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Осокорівка, Качкарівка, Новоберислав, Козацьке, Херсон та Первомайське Херсонської області, Дмитрівка та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

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