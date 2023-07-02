Сили оборони України за добу ліквідували 790 окупантів, 10 танків та 12 БПЛА, - Генштаб
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 229 тисяч окупантів, 4052 танки, 3557 безпілотників та 390 засобів ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4052 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,
- артилерійських систем – 4188 (+26) од,
- РСЗВ – 637 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 390 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 583 (+3).
Дані уточнюються.
- Авіація сил оборони за минулу добу, 1 липня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.
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