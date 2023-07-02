Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За добу ЗСУ уразили пункт управління, 2 РСЗВ та завдали 10 авіаударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб

За добу ЗСУ уразили пункт управління, 2 РСЗВ та завдали 10 авіаударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб

2 липня, 2023 неділя
07:11
Війна з Росією Збройні Сили України

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

На фронті відбулось 46 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це - Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки й Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів даремні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

За добу російська армія здійснила 80 обстрілів з РСЗВ, завдала 1 ракетного та 27 авіаційних ударів по Україні

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

У Генштабі наголошують на високій ймовірності завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Також повідомляється, що в ніч на 2 липня армія РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

  • У ніч проти 2 липня у Києві, на Миколаївщині та Запоріжжі спрацювала ППО. У КМВА повідомили, що це перша атака іранськими дронами по столиці з початку місяця і за останні 12 днів. Силами й засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Шахтарськ
ракетний удар
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Путин
1 липня, 2023 субота
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
1 липня, 2023 субота
За наказом Шойгу вагнерівців ліквідовують на тимчасово окупованих територіях Донеччини й на Запоріжжі, – ЦПД
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
1 липня, 2023 субота
В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 липня
08:12
Оновлено
повітряна тривога
В Україні оголосили масштабну тривогу. Повідомляють про ракетну небезпеку
08:05
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі корабельне угрупування ворога збільшилося до трьох, загальний залп - до 16 "калібрів"
08:05
Ексклюзив
путін
Збереження Путіна при владі, навіть у ритуальному вигляді, видається неприйнятним, - Фейгін
08:03
OPINION
Орест Сохар
Чому Захід вважає розпад Росії "найгіршим сценарієм"
08:00
Анонс
Молодіжна збірна України, Україна U21
Молодіжний Євро-2023: розклад чвертьфінальних матчів 2 липня
07:29
дощ
У Китаї внаслідок аномальних дощів постраждали понад 50 тисяч людей, 7 тисяч - евакуювали
07:00
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: результати чвертьфінальних матчів 1 липня
06:49
окупанти
На окупованих територіях Запорізької області росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації місцевих, - ЦНС
06:27
Бахмут
ISW: у відповідь на контрнаступ ЗСУ росіяни стягують до Бахмута додаткові підрозділи з інших напрямків
03:31
Оновлено
обстріл, ППО
Ситуація у ніч проти 2 липня: у Києві, на Миколаївщині та Запоріжжі спрацювала ППО
02:26
Оновлено
Олександр Хижняк
Європейські ігри-2022: Який вигляд має медальний залік
01:53
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили 2 російських БПЛА та 18 окупантів
00:41
Молодіжна збірна Іспанії, Євро-2023
Іспанія перемогла Швейцарію та стала другим півфіналістом молодіжного Євро-2023
2023, субота
1 липня
23:29
Сеск Фабрегас
Легендарний іспанський футболіст Сеск Фабрегас завершив кар'єру
22:44
путін пригожин
Російських військових карають за підписки на телеграм-канали вагнерівців, - рух АТЕШ
22:07
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Ізраїль по пенальті переміг Грузію та вийшов у півфінал молодіжного ЧЄ з футболу
21:57
крилата ракта "Калібр"
Окупанти вивели у Чорне море два підводні ракетоносії
21:50
Михайло Мудрик, збірна України
Франція - Україна: Мудрик близький до того, щоб зіграти за молодіжку на Євро-2023
21:25
Twitter
Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач
21:19
Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу
21:17
Україна Японія
Японія передала Україні 430 генераторів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
21:06
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин відчув себе господарем Росії й спробує повторити заколот, - політичний експерт Ейдман
21:05
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили
20:51
Georgian Airways
Серед компаній, на які Україна наклала нові санкції, є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану
20:25
F-16
Графіка навчання українських пілотів на F-16 досі немає, - Зеленський
20:16
Король Нідерландів Віллем-Александр
Король Нідерландів перепросив за історичну причетність країни до рабства
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:01
Ексклюзив
Путін
На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:42
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV