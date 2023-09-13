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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони ліквідували 590 окупантів, 16 танків і 30 артсистем, - Генштаб ЗСУ

13 вересня, 2023 середа
08:08
Війна з Росією розбита російська техніка

Українські військові протягом минулої доби успішно вели наступ біля Кліщіївки Донецької області. Крім цього, ЗСУ завдали значних втрат росіянам: 590 окупантів і 16 танків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 270 350 (+590) осіб
  • танків ‒ 4584 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14)
  • артилерійських систем – 5902 (+30)
  • РСЗВ – 766 (+2)
  • засобів ППО ‒ 517 (+2)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31)
  • спеціальної техніки ‒ 884 (+3)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Сили оборони успішно натупають в районі Кліщіївки на Донеччині

Про це 13 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

В районі відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" українські захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

В районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації й вогневі позиції ворожих підрозділів.

Армія РФ завдала 7 ракетних та 35 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби 12 вересня на фронті відбулося 34 бойових зіткнень.

Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.

Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. 

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Українські війська уразили 10 артзасобів та два ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

  • У ніч з 12 на 13 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Відомо про 6 постраждалих цивільних в Одеській області.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
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Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
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