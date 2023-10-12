Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, впродовж доби відбулося 95 боєзіткнень, - Генштаб

Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, впродовж доби відбулося 95 боєзіткнень, - Генштаб

12 жовтня, 2023 четвер
07:15
Війна з Росією ЗСУ, українські військові

Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 72 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, у ніч на 12 жовтня, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочи, Кліщіївка, Андріївка, Диліївка, Керамік, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області; Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

  • У ніч проти 12 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Тривогу оголошували на півдні та центрі. Зафіксовано прильоти у Харкові.
  • Терористи запустили 33 безпілотники по території України. Натомість сили ППО знищили 28 дронів.
Україна
Мелітополь
ППО
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Шахтарськ
ракетний удар
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Зеленський
11 жовтня, 2023 середа
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
11 жовтня, 2023 середа
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
07:24
Оновлено
Одещина
Армія РФ атакувала припортову територію Одещини, поранена жінка. У Харкові зафіксовані влучання
07:02
Швейцарія
Швейцарія визнала ХАМАС терористичною організацією
07:00
збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня
06:53
Офіс генпрокурора
Освячував техніку ворога: священнику УПЦ (МП) оголосили підозру в запереченні агресії РФ
06:49
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 28 "шахедів"
06:38
Майкл Маккол
Єгипет попереджав Ізраїль про напад ХАМАС, - конгресмен США
06:30
США Україна
Україна має продовжувати реформи та зосереджуватися на боротьбі з корупцією, - мінфін США
05:59
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль ліквідував одного з лідерів "Ісламського джихаду", - ЗМІ
05:30
ХАМАС напав на Ізраїль
МОЗ Ізраїлю відмовилося лікувати терористів ХАМАСу
05:02
навчання
У Польщі наступного року відбудуться найбільші у Європі навчання сухопутних військ
04:35
Літак Lufthansa
Lufthansa виконає додаткові евакуаційні рейси з Ізраїлю
04:08
Авдіївка
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
03:40
Бєлгород
У Росії повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння загинули дві людини
03:12
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
Німеччина повернула Ізраїлю раніше придбані ударні дрони Heron
02:20
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Туреччина веде переговори з ХАМАС про звільнення громадян Ізраїлю, - ЗМІ
01:52
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі підтвердили, що передача ATACMS Україні "не виключена"
01:24
Білий Дім
США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, - NBC News
00:45
Умєров та Остін
"Отримали допомоги майже на пів мільярда": Умєров розповів про підсумки "Рамштайну-16"
00:28
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
РФ поскаржилась в ICAO на порушення країнами Заходу правил авіасполучення
2023, середа
11 жовтня
23:58
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю
23:23
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
23:03
долар рубль
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
22:57
Румунія
Румунія завершила розслідування щодо падіння на її території російських дронів
22:22
Ексклюзив
Дипломат Чалий розповів про що може йтися на перемовинах Путіна із Сі Цзіньпіном
22:18
Зеленський в ООН
Зеленський може відвідати Ізраїль, - ЗМІ
21:56
Володимир Зеленський
"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції ЄС щодо діамантів з Росії
21:50
Михайло Зварич
Україна несподівано втратила очки проти Сербії у відборі на ЧС з футзалу
21:07
Ексклюзив
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
20:52
Прапор США
Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
20:44
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог проводив наступальні операції на декількох напрямках: ситуація в гарячих точках. Колонка Сергія Згурця
20:35
Ніна Южаніна
Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти наближені до влади люди, - Южаніна
20:20
ЗСУ за добу відбили 18 ворожих атак біля Авдіївки, — Генштаб
20:08
російський добровольчий корпус РДК
РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами
19:59
Оновлено
РФ обстріляла гімназію в Нікополі: загинули чотири людини
19:58
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
19:33
Андрій Ярмоленко, збірна України
Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
19:33
Оновлено
Ллойд Остін
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 млн: що туди увійде
19:19
ППО NASAMS
Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV