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Сили оборони відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів

17 листопада, 2022 четвер
09:12
війна з Росією ЗСУ

За минулу добу, 16 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка
  • на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки
  • на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки
  • на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

  • Українська авіація за добу, 16 листопада, завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів РФ, а ракетні й артилерійські війська уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

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