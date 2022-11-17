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Війна з Росією: хроніка
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Українські воїни завдали ударів по 2 позиціях зеніток ворога й уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження росіян

17 листопада, 2022 четвер
08:36
війна з Росією ЗСУ

Українська авіація за добу завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів РФ, а ракетні й артилерійські війська уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 листопада.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 16 листопада, завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

  • Раніше Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.
  • Також українські сили продовжують контролювати ситуацію на Півдні. ЗСУ 15 листопада ліквідували 17 окупантів, знищили й пошкодили автобронетехніку, самохідні артустановки, а також 2 склади боєприпасів.
  • У середу, 16 листопада, Збройні Сили України на Запоріжжі пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для власної логістики.
  • 17 листопада у Генштабі підтвердили знищення штабу окупантів у Мелітополі. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими по області.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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