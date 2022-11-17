Українські воїни завдали ударів по 2 позиціях зеніток ворога й уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження росіян
Українська авіація за добу завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів РФ, а ракетні й артилерійські війська уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 листопада.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 16 листопада, завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.
- Раніше Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.
- Також українські сили продовжують контролювати ситуацію на Півдні. ЗСУ 15 листопада ліквідували 17 окупантів, знищили й пошкодили автобронетехніку, самохідні артустановки, а також 2 склади боєприпасів.
- У середу, 16 листопада, Збройні Сили України на Запоріжжі пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для власної логістики.
- 17 листопада у Генштабі підтвердили знищення штабу окупантів у Мелітополі. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими по області.
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