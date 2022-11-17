ЗСУ знищили штаб ворожого підрозділу, склади з боєприпасами й ЗРК С-300 на Запоріжжі
У Генштабі підтвердили знищення штабу окупантів у Мелітополі. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими по області
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - йдеться в повідомленні.
У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.
Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
- Раніше Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.
- Також українські сили продовжують контролювати ситуацію на Півдні. ЗСУ 15 листопада ліквідували 17 окупантів, знищили й пошкодили автобронетехніку, самохідні артустановки, а також 2 склади боєприпасів.
- У середу, 16 листопада, Збройні Сили України на Запоріжжі пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для власної логістики.
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