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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони вночі знищили 18 із 19 "шахедів"

20 грудня, 2023 середа
07:20
Війна з Росією На фото: система ППО

Вночі 20 грудня російські окупанти атакували Україну "шахедами" та ракетами С-300. Протиповітряна оборона знищила 18 із 19 ударних безпілотників

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил у Telegram.

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"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської,  Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Також у ПС повідомили, що росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині.

  • Ввечері вівторка, 19 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Також ракетами росіяни обстріляли транспортне депо у Харкові.
ППО
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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