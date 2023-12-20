Сили оборони вночі знищили 18 із 19 "шахедів"

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил у Telegram.

Дрони були випущені із окупованого Криму: райони пусків – Чауда, Балаклава.

"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Також у ПС повідомили, що росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині.