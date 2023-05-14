Сили оборони за добу ліквідували 620 російських військових, 5 танків та 31 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 198 880 військових загиблими, 3756 танків, 308 літаків та 294 гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 198 880 (+620 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 3756 (+5) одиниць
Бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18)
Артилерійських систем – 3116 (+21)
РСЗВ – 562 (+1)
Засоби ППО ‒ 314 (+0)
Літаків – 308 (+0)
Гелікоптерів – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31)
Крилаті ракети ‒ 970 (+0)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7)
Спеціальна техніка ‒ 404 (+2)
Інфографіка: facebook.com/GeneralStaff.ua
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