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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, - Генштаб

17 грудня, 2023 неділя
08:16
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень між російськими військами і Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках і ліквідували ще 1250 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 5739 (+19),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 692 (+25),
  • артилерійських систем – 8137 (+37),
  • РСЗВ – 923 (+3),
  • засобів ППО ‒ 609 (+4),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
  • крилатих ракет ‒ 1610 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 766 (+56),
  • спеціальної техніки - 1194 (+4).

Ситуація на фронті: за добу відбулося 89 боєзіткнень, росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку

Як інформує Генштаб, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 34 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ударні БПЛА знищено. Також цієї доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару 7 БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Міньківка, Дружба, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 28 районів скупчення військ РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

  • Ввечері суботи, 16 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеській області та вибухнув, внаслідок чого загинула людина.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
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