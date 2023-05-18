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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони завдали 20 ударів по особовому складу росіян, знищили 2 БПЛА та 2 ППО, - Генштаб

18 травня, 2023 четвер
07:15
Війна з Росією Збройні Сили України

ЗСУ за минулу добу завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога. На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ, тривають бої і в самому місті Бахмут

Про це звітує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 травня.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбулося 36 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Удари ЗСУ по росіянах

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також українські військові знищили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 17 травня, росіяни завдали 15 ракетних ударів по території України, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. 

Крім того, було зафіксовано 42 ворожі авіаудари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди, а приватні житлові будинки та інша інфраструктура були зруйновані або пошкоджені.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Гірки, Іскрисківщина і Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

Росіяни завдали авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдали авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар’їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

  • Нагадаємо, 18 травня російська армія завдала масований ракетний удар по столиці. У кількох областях працювала ППО. Було чутно вибухи на Київщині та Вінничині.
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