Сили оборони знищили 26 одиниць військової техніки окупантів на Таврійському напрямку
Протягом минулої доби 13 жовтня українські захисники ліквідували майже 800 росіян та знищили 26 одиниць військової техніки росіян
Про це повідомляє об'єднаний центр Сил оборони Таврійського напрямку.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 797 росіян. Крім цього, знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БПЛА, 4 автомобілі. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
- На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили близько 20 атак російської армії, ліквідувавши 970 окупантів, 9 танків та ворожий літак.
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