Сили ППО 4 травня збили дві ракети над Черкащиною
Ніч у Черкаській області минула спокійно, попри повітряну тривогу
Про це написав у своєму telegram-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Під Черкасами наша ППО збила дві ракети. Потерпілих немає – і це найголовніше. Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації.
Від цього залежить наша безпека!" – написав він.
Голова ОВА додав, що на ранок 5 травня область стабільно функціонує, а ніч на Черкащині минула спокійно, попри повітряну тривогу - "на відміну від вечора напередодні".
Зазначимо, впродовж ночі повітряну тривогу в Черкаській області оголошували двічі, вона тривала від 03:29 до 04:28, а також від 06:14 до 06:21.
- Упродовж 4 травня окупанти 24 рази обстріляли житлові будинки Луганщини, унаслідок чого загинуло троє людей, знайдено тіла ще двох, убитих напередодні
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