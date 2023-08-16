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Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників

16 серпня, 2023 середа
08:41
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 16 серпня російські військові у декілька хвиль випустили по території України іранські безпілотники. Українська ППО знищила 13 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарську та Чауди.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу півдня України.
Україна
ППО
російська армія
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
безпілотник
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