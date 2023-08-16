Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарську та Чауди.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.