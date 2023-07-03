Сили ППО вночі знищили 13 "шахедів" над Україною

Про це повідомили в telegram-каналі командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Зазначається, що загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів". У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.