Сили ППО знищили 20 "шахедів", якими РФ вночі атакувала Україну
Після опівночі 20 травня протиповітряна оборона знищила 20 дронів Shahed, якими росіяни атакували Україну
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram.
"Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі — знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності ПК "Схід" знищено 2 "шахеди", а на південному напрямку в зоні відповідальності ПК "Південь" - розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
- Вночі 20 травня ворог атакував Київ "шахедами", пролунала серія вибухів, у різних районах столиці було виявлено падіння уламки дронів.
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