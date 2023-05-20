Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram.

"Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі — знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності ПК "Схід" знищено 2 "шахеди", а на південному напрямку в зоні відповідальності ПК "Південь" - розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".