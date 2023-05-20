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Сили ППО знищили 20 "шахедів", якими РФ вночі атакувала Україну

20 травня, 2023 субота
08:21
Війна з Росією

Після опівночі 20 травня протиповітряна оборона знищила 20 дронів Shahed, якими росіяни атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram

"Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі — знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних сил", - йдеться у повідомленні. 

У Повітряних силах додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності ПК "Схід" знищено 2 "шахеди", а на південному напрямку в зоні відповідальності ПК "Південь" - розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".



 
ППО
Київщина
ЗСУ
безпілотник
баскетбол
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