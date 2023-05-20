На Київщині загроза атаки дронів Росії: працює ППО

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях", - написали у КОВА.

Також наголосили на тому, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не знімати роботу наших захисників!

"Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", - додав начальник КМВА Сергій Попко.