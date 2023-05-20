На Київщині загроза атаки дронів Росії: працює ППО
На Київщині загроза атаки дронів з Росії, чутно вибухи, працює ППО, влада закликає залишатись в укриттях
Про це повідомили в Київській ОВА.
"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях", - написали у КОВА.
Також наголосили на тому, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не знімати роботу наших захисників!
"Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", - додав начальник КМВА Сергій Попко.
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