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На Київщині загроза атаки дронів Росії: працює ППО

20 травня, 2023 субота
00:56
Новини обстріл, ППО

На Київщині загроза атаки дронів з Росії, чутно вибухи, працює ППО, влада закликає залишатись в укриттях

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях", - написали у КОВА.

Також наголосили на тому, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не знімати роботу наших захисників!

"Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", -  додав начальник КМВА Сергій Попко.

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