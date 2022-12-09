Сильні дощі, мокрий сніг та туман. В Україні оголосили штормове попередження
У суботу, 10 грудня, в Україні очікується погіршення погоди, попереджають про сильні дощі, мокрий сніг та туман
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, 10 грудня вночі у західних областях очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Також у південних, центральних та східних областях вночі та вранці 10 грудня буде туман, видимість становитиме 200-500 метрів.
"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили в Укргідрометцентрі.
Через негоду, І рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій Україні, крім таких областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська.
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