Сильні дощі, мокрий сніг та туман. В Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 10 грудня вночі у західних областях очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Також у південних, центральних та східних областях вночі та вранці 10 грудня буде туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили в Укргідрометцентрі.

Через негоду, І рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій Україні, крім таких областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська.

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