Сильно прив’язаний до Мілану. І я радий бачити, як місто відкриває серце для України, - Андрій Шевченко
Колишній головний тренер збірної України та ексгравець "Мілану" Андрій Шевченко подякував італійцям за підтримку наших біженців
Про це повідомляє офіційний сайт комуни Мілану
Шевченко прокоментував створення у Мілані україномовного консультаційного центру для інформування українських біженців.
"Я сильно прив’язаний до Мілану. І я дуже радий бачити, як Мілан відкриває серце для України, одразу провівши акції солідарності та демонструючи гостинність. Дякую меру Джузеппе Салі за віру у цей проект та представникам муніципалітету за те, що реалізували моє бажання зробити щось для моїх людей тут, для хлопців та дівчат", – сказав Андрій Шевченко.
Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках та став справжньою легендою італійського клубу. За "Мілан" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
- 8 квітня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до світу після обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську.
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