Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу, - Андрій Шевченко відреагував на трагедію у Краматорську
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до світу після обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську
Про це Андрій Шевченко написав у своєму Instagram.
"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців. Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів. Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль… Зупинити війну зараз!", – написав Шевченко.
- Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.
- Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж".
- Мер Краматорська припустив, що якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.
- У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе