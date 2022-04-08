Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу, - Андрій Шевченко відреагував на трагедію у Краматорську

Про це Андрій Шевченко написав у своєму Instagram.



"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців. Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів. Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ має діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже 6 тижнів поспіль… Зупинити війну зараз!", – написав Шевченко.





Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.

Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж".

Мер Краматорська припустив, що якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.

У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.