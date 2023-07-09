Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Сильної спеки не буде: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 липня

Сильної спеки не буде: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 липня

9 липня, 2023 неділя
14:34
Суспільство сонце

У понеділок, 10 липня, у більшості регіонів України буде сухо та сонячно, тим часом у Києві та на півночі можуть бути дощі з грозами

Про це пише синоптик Наталка Діденко.

Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +23... +28 градусів, своєю чергою на Закарпатті та місцями у південній частині країни температура може піднятися до +30 градусів.

Вітер північно-західний із поривами до 15-18 метрів за секунду.

Дощі, можливо з грозами, пройдуть на півночі України та в Карпатах, ввечері місцями в центральних областях. На решті території буде суха сонячна погода.

У Києві є ймовірність дощу з грозою. Вітер з північного заходу, поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах +23... +25 градусів.

"Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки - дихайте вільно", - додає Діденко.

Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано, - Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Командири з "Азовсталі" повертаються з Туреччини в Україну
Песков
8 липня, 2023 субота
Росію ніхто не ставив до відома: у Кремлі відреагували на повернення в Україну командирів з "Азовсталі"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
9 липня
14:30
ДТП_ілюстративне
На Київщині нетверезий водій врізався у дерево: загинула дворічна дитина
14:08
Оновлено
Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку: деталі
14:04
OPINION
Орест Сохар
Державні терористи Вагнера як тест реакції Заходу
13:51
Михайло Подоляк
Компенсують снарядний дефіцит: Подоляк пояснив важливість надання Україні касетних боєприпасах
13:27
Кордон з Білоруссю, справи у Луцьку, ліси. Зеленський провів нараду на Волині
13:27
Twitter, флешмоб
Збирають мільйони переглядів: акаунти із синьою галочкою у Twitter поширюють дезінформацію про Україну
13:07
Кримський міст
Аксьонов каже про збиту в Керчі українську ракету. Рух Кримським мостом зупинено
12:48
Елтон Джон
Елтон Джон завершив п’ятирічний прощальний тур
12:45
окупанти орки
Росіяни на ТОТ забороняють місцевим спілкуватися з жителями підконтрольної Україні території
12:35
російський паспорт
Загарбники на ТОТ обіцяють гроші за отримання підлітками російського паспорта
12:29
Наталія Гуменюк
Росіяни частково повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, однак неохоче, – Гуменюк
12:27
Фінляндія
Фінляндія відновила внутрішній паспортний контроль через майбутній візит Байдена
12:03
ЧВК Вагнер
Розвідка Британії розповіла, як російські ЗМІ реагували на заколот Пригожина і применшували його значення
12:02
Vogue Ukraine Edition
Vogue Ukraine Edition презентувало нову книгу "Сучасна українська проза та поезія"
12:00
OPINION
Ростислав Павленко
Перед столом кожного посадовця має висіти гасло "У НАТО вступають не армії, а країни"
11:42
втрати окупантів
За 500 днів війни проти України Росія не досягла жодних цілей, - ISW
11:15
Окупанти
На окупованій Луганщині росіяни вистежують та перевіряють автомобілі з українськими номерами
11:02
на фото: руйнування
Росія за добу обстріляла 9 областей України: 10 загиблих, 14 поранених. Ситуація в регіонах
10:38
Ексклюзив
Ердоган і Путін
"Ердоган показав своє відношення до Путіна": колишній військовий прокурор Чумак про звільнення командирів з "Азовсталі"
10:34
Міністр фінансів США Єллен
Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України
10:20
Ексклюзив
хімічна атака
На Лиманському напрямку окупанти застосовують хімічну зброю проти українських підрозділів, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
10:07
Бахмут
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а росіяни потрапляють у пастки, - Сирський
10:04
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому Захід досі шукає виправдання російській агресії
09:55
Судан
По місту в Судані завдали авіаудару: 22 людини загинуло
09:10
Ексклюзив
Кремль москва
Російське "політбюро" дезорієнтоване, - політолог Морозов
09:00
Ексклюзив
Лех Валенса
Росія у нинішньому стані приречена, питання лише яку ціну ми заплатимо, - Лех Валенса
08:39
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному та Азовському морях відсутні російські носії "калібрів"
08:22
Китай та США
У США заявляють про прогрес у складних відносинах з Китаєм
08:06
OPINION
Віктор Шлінчак
США і Велика Британія: перетягування ковдри за вплив на Європу
08:04
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу Росія втратила в Україні 600 солдатів, 19 БПЛА та 3 засоби ППО, - Генштаб
08:00
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Азаренка: де та коли дивитись битву українки проти білоруски в 1/8 фіналу "Вімблдону"
07:12
Фінляндія НАТО
Більшість жителів Фінляндії вважають, що вступ країни до НАТО підвищив їхнє почуття безпеки
06:51
ЗСУ
За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб
01:30
Віктор Циганков,"Жирона" - "Реал", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Жирона" знайшла у Франції конкурента для Циганкова
00:50
Бізнес-джет Cessna C550
У США розбився корпоративний літак, який летів з Лас-Вегаса
00:23
Кіліан Мбаппе, ПСЖ
"Це розділена команда, розділений клуб": Мбаппе зробив різку заяву стосовно ПСЖ
2023, субота
8 липня
23:20
Ексклюзив
Лех Валенса
Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано, - Лех Валенса
23:02
Оновлено
Денис "Редіс" Прокопенко
Ми продовжимо боротьбу: командири з "Азовсталі" зробили перші заяви після повернення в Україну
22:51
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
22:49
Командири з "Азовсталі" повернулися в Україну з Туреччини. Подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV