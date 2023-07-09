Сильної спеки не буде: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 липня

Про це пише синоптик Наталка Діденко.

Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +23... +28 градусів, своєю чергою на Закарпатті та місцями у південній частині країни температура може піднятися до +30 градусів.

Вітер північно-західний із поривами до 15-18 метрів за секунду.

Дощі, можливо з грозами, пройдуть на півночі України та в Карпатах, ввечері місцями в центральних областях. На решті території буде суха сонячна погода.

У Києві є ймовірність дощу з грозою. Вітер з північного заходу, поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах +23... +25 градусів.

"Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки - дихайте вільно", - додає Діденко.