Сильної спеки не буде: синоптик Наталка Діденко про погоду на 10 липня
У понеділок, 10 липня, у більшості регіонів України буде сухо та сонячно, тим часом у Києві та на півночі можуть бути дощі з грозами
Про це пише синоптик Наталка Діденко.
Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +23... +28 градусів, своєю чергою на Закарпатті та місцями у південній частині країни температура може піднятися до +30 градусів.
Вітер північно-західний із поривами до 15-18 метрів за секунду.
Дощі, можливо з грозами, пройдуть на півночі України та в Карпатах, ввечері місцями в центральних областях. На решті території буде суха сонячна погода.
У Києві є ймовірність дощу з грозою. Вітер з північного заходу, поривчастий. Температура повітря коливатиметься в межах +23... +25 градусів.
"Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки - дихайте вільно", - додає Діденко.
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