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Війна з Росією: хроніка
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Силовики РФ проводять рейди на залізничних станціях окупованого Криму, — Генштаб

15 травня, 2023 понедiлок
19:13
Війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому Криму представники МВС РФ та ФСБ проводять рейди на залізничних станціях та автовокзалах - у першу чергу перевіряють кримських татар

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 травня.

Зазначається, що мета цих заходів - посилити контроль над населенням.

Також у Генштабі розповіли, що на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з окупантами, пропонують письмово відмовитися від українського громадянства та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів та стільки ж — по ворожих ЗРК

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Ворог за день завдав 38 авіаударів та здійснив 25 обстрілів з РСЗВ

Також протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області. Поміж тим здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Російська армія обстріляла прифронтовий населений пункт Дворічна Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

Крим
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Запорізька область
Бахмут
втрати окупантів
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