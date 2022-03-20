"Сільпо" зачиняє 34 супермаркети в Києві та кілької областях через військові дії

Про це пише "Економічна правда".

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – пояснила своє рішення компанія.



Fozzy Group додала, що на цих територіях продовжать роботу інші 112 супермаркетів. Перелік діючих магазинів – за посиланням.



Зачиняються супермаркети у Києві (Антоновича, 165, Булгакова, 11, Вишгородська, 21, Героїв Сталінграду пр-т, 8А, Дорогожицька, 2, Жилянська, 107, Западинська, 15А, Коновальця, 26А, Магнітогорська, 1А, Малиновського, 34, Маяковського пр-т, 43/2, Милославська, 10А, Мінський пр-т, 4А, Оболонський пр-т, 1Б, Оболонський пр-т, 36Б, Оленівська, 3, Повітрофлотський пр-т, 66, Райдужна, 8 (зачинений з 20/03), Сагайдачного, 41, Скляренка, 17, Срібнокільська, 3Г, Чоколівський б-р, 8, Шептицького, 4А).



У Київській області "Сільпо" не працюватимуть у Борисполі (Київський шлях, 67), Броварах (Київська, 156), Василькові (Грушевського, 19), Віті-Поштовій (Звенигородська, 200Д), Славутичі (Привокзальна, 5), Софіївській Борщагівці (Київська, 1/102 та Небесної Сотні пр-т, 24/83), Фастові (Соборна, 42).



Крім того, від 21 березня зачиняють двері "Сільпо" у Житомирській області - Малин (Грушевського, 43), Чернігівській - у Чернігові (Захисників, 9) та Остері (Хмельницького, 54).



Нагадаємо, Гетманцев пропонує вилучати майно ділків, які завищують ціни на житло і транспорт.



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