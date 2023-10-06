Сім неробочих МіГів на запчастини, вагони, вантажівки, танкер: Україна вилучить понад 800 одиниць рухомого майна РФ

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Кабінет Міністрів на засіданні 6 жовтня 2023 року ухвалив рішення, згідно з яким буде вилучено понад 800 одиниць російського рухомого майна. Проєкт Указу було розроблено Міністерством економіки, попередньо документ був розглянутий та рекомендований до подання на розгляд Уряду Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі – Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно – вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - зазначила Юлія Свириденко.

Згідно схваленого Урядом проекту Указу Президента пропонується вилучити:

близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни.

Зокрема, буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

Зазначається, що примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування.