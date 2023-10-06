Сім неробочих МіГів на запчастини, вагони, вантажівки, танкер: Україна вилучить понад 800 одиниць рухомого майна РФ
Уряд схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБОУ щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів, згідно з яким буде вилучено понад 800 одиниць рухомого майна
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Кабінет Міністрів на засіданні 6 жовтня 2023 року ухвалив рішення, згідно з яким буде вилучено понад 800 одиниць російського рухомого майна. Проєкт Указу було розроблено Міністерством економіки, попередньо документ був розглянутий та рекомендований до подання на розгляд Уряду Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.
"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі – Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно – вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - зазначила Юлія Свириденко.
Згідно схваленого Урядом проекту Указу Президента пропонується вилучити:
- близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;
- нафтоналивний танкер;
- понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
- автоцистерни;
- будівельну техніку;
- авіаційні двигуни.
Зокрема, буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.
Зазначається, що примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування.
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Під час виступу президента України Володимира Зеленського 2 жовтня перед очільниками МЗС країн ЄС він заявив, що санкційного тиску на Росію вже замало, адже у них більшає кількість ударних дронів, а авіаудари російських терористів частішають. Він вважає, що спільна робота країн ЄС має бути спрямована проти будь-яких форм і схем обходу санкцій Росією.
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