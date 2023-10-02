Пауза після 11-го санкційного пакету проти РФ вже надто затягнулася, - Зеленський

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Зеленський зазначив, що санкційного тиску на Росію вже замало, адже у них більшає кількість ударних дронів, а авіаудари російських терористів частішають. Він вважає, що спільна робота країн ЄС має бути спрямована проти будь-яких форм і схем обходу санкцій Росією.

"Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що країни мають активізувати роботу над новим санкційним пакетом Євросоюзу, тому що "будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета вже надто затягнулася.

Він підкреслив необхідність розробки санкцій проти усіх секторів економіки РФ, особливо проти їхньої атомної галузі через те, що РФ робить на Запорізькій атомній станції, і також як безпековий крок російських атомних технологій, "сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду."

Наголосив Зеленський й на необхідності розширення санкцій проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів.

"Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску", - підкреслив він.