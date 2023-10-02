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Війна з Росією: хроніка
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Пауза після 11-го санкційного пакету проти РФ вже надто затягнулася, - Зеленський

2 жовтня, 2023 понедiлок
17:32
Війна з Росією

Під час виступу президента України Володимира Зеленського 2 жовтня перед очільниками МЗС країн ЄС він заявив, що Євросоюз має активізувати роботу щодо нових санкцій для Росії

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Зеленський зазначив, що санкційного тиску на Росію вже замало, адже у них більшає кількість ударних дронів, а авіаудари російських терористів частішають. Він вважає, що спільна робота країн ЄС має бути спрямована проти будь-яких форм і схем обходу санкцій Росією.

"Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що країни мають активізувати роботу над новим санкційним пакетом Євросоюзу, тому що "будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета вже надто затягнулася.

Він підкреслив необхідність розробки санкцій проти усіх секторів економіки РФ, особливо проти їхньої атомної галузі через те, що РФ робить на Запорізькій атомній станції, і також як безпековий крок російських атомних технологій, "сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду."

Наголосив Зеленський й на необхідності розширення санкцій проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів.

"Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску", - підкреслив він.

  • 29 вересня уряд Великої Британії запровадив санкції проти 11 нових осіб у відповідь на спроби Росії використати фейкові вибори, аби узаконити свій незаконний контроль над частиною Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Кримом, які є частиною суверенної території України.
  • З 30 вересня Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній - вони не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси.
  • У російському Владивостоці через санкції Євросоюзу з 1 жовтня вимкнули паркомати, встановлені у центрі міста.
  • До кінця доби, 2 жовтня, на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами. Для вантажівок заборона діє вже кілька місяців.
Економіка
Україна
Росія
ЄС
Володимир Зеленський
санкції ЄС проти Росії
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