Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
До кінця доби, 2 жовтня, на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами. Для вантажівок заборона діє вже кілька місяців
Про це повідомляє болгарське видання "24 часа".
Директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов заявив, що сьогодні, 2 жовтня, до кінця доби Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.
"Ми активно працювали з четверга до вчорашнього дня. Я впевнений, що до кінця доби на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів, і хочу зазначити, що для вантажівок вона діє вже кілька місяців", - зазначив Златанов.
Повідомляється, що заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів. Златанов не зміг уточнити, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.
Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами
Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.
Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.
13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.
15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.
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