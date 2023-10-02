Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби

Про це повідомляє болгарське видання "24 часа".

Директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов заявив, що сьогодні, 2 жовтня, до кінця доби Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

"Ми активно працювали з четверга до вчорашнього дня. Я впевнений, що до кінця доби на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів, і хочу зазначити, що для вантажівок вона діє вже кілька місяців", - зазначив Златанов.

Повідомляється, що заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів. Златанов не зміг уточнити, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.

Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.

15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.