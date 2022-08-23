Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Як йдеться у повідомленні, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відкрили в Києві Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів нашої держави. Алею розташували на площі Конституції.

"Алею закладено за ініціативою Глави Української держави до 31-ї річниці незалежності України. Місце обрано невипадково, адже саме на площі Конституції навпроти Верховної Ради народилася сучасна незалежна Україна", - пише пресслужба ОП.

Зазначається, що на Алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став Президент Польщі Анджей Дуда.

"Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна", - сказав Зеленський.

Також зазначається, що Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності України в перші дні повномасштабної агресії Росії.

"Він (президент Польщі, - ред.) прибув до охопленої війною України, назвав дії Росії безпрецедентним порушенням міжнародного права та наголосив, що цим РФ виключає себе з міжнародної спільноти", - йдеться у повідомленні.

Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до європейської спільноти.

У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України.

Дуда запевнив українців, що Польща є тимчасовим прихистком для багатьох українців і Україна може цілком розраховувати на підтримку поляків.

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