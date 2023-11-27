Син Кернеса заявив, що посадовці міськради Харкова фальсифікували документи за підписом померлого мера

Про це в інтерв'ю Главкому розповів син ексмера Харкова Кирило Кернес.

Він заявив, що отримав доступ до медичної документації батька в клініці "Шаріте", яка стосується стану його здоров'я. За його словами, документація може довести, що всі рішення, які були погоджені від імені Кернеса, ухвалювалися без його участі.

"Найближчим часом команда юристів, з якими я працював, надасть ЗМІ та громадськості дані, як покроково це все відбувалося: як фальсифікувалися рішення, хто брав участь у цьому, які конкретні рішення були прийняті з метою захоплення влади й обману харків'ян", - зазначив він.

За словами Кернеса, з того моменту, як мер Харкова був доправлений до клініки, тобто 16 вересня 2020 року, посадовці Харківської міської ради "здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови", яким був на той момент Геннадій Кернес.

"Це робилося з метою захоплення влади у місті. Для цього був створений фейковий електронний підпис Кернеса, який незаконно багаторазово використовувався для дій, які приносили цим особам особисту вигоду. У нас є документальні докази формування цього ключа 17.09.2020 у період з 15 до 16 години з IP-адреси комунального підприємства Харківської міськради сторонньою людиною, а не Геннадієм Кернесом, який у цей час перебував у реанімаційному відділенні в Берліні і був підключений до апарату життєзабезпечення та без засобів зв'язку. Згідно з законодавством виключно Геннадій Кернес мав право сформувати електронний ключ. У разі формування ключа не особисто власником ключа такий ключ вважається скомпрометованим. І будь-які правочини, документи, заяви, підписані за допомогою скомпрометованого ключа є юридично нікчемними", – каже Кернес.

Чоловік наголошує: правоохоронці не були зацікавлені у розслідуванні справи про фальсифікацію.

"Хоча справа, здавалося б, є резонансною. Тож згодом її було передано районному управлінню поліції. Слідство просто не було зацікавлене в реальному розслідуванні й установленні істини. Тож довелося все робити самостійно. На сьогодні моїми юристами зібрані документи й докази, які дають підстави стверджувати, що групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим заздалегідь усвідомлено був розроблений і згодом повністю реалізований план захоплення влади в Харкові. Усі матеріали та документи будуть надані слідчим та прокурорам для розслідування", - сказав Кирило.