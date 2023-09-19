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Сінабони: рецепт ніжних та ароматних булочок з корицею

19 вересня, 2023 вiвторок
20:06
рецепти Сінабони

Закручені пухкі булочки сінабон із корицею, що покриті густим вершковим кремом – саме те, що потрібно під час сніданку, або в ролі десерту затишним вечором

Коли ми говоримо "сінабони", перше що спадає на думку – хлібобулочний виріб, однак, все не так просто. Cinnabon (Сінабон) – це торгова марка американської мережі кав'ярень і пекарень, яка спеціалізується на виробництві та продажі солодкої випічки, що відома по всьому світу. Найпопулярнішим продуктом бренду є "Cinnabon" – булочка з корицею в глазурі.

Багато людей задаються питанням, як приготувати сінабон так, щоб повторити їх смак та аромат. Для їх приготування вам знадобиться певний час, але сам по собі рецепт сінабонів не складний.

Фото: Getty Images

Сіннабон: рецепт як у кафе. Інгредієнти

Для тіста:

  • Молоко – 200 г
  • Сухі дріжджі – 25 г
  • Вершкове масло – 75 г
  • Цукор – 60 г
  • Два курячих яйця
  • Одна чайна ложка солі
  • Борошно пшеничне – ± 500 г 

Для начинки:

  • Цукор – 120 г
  • Кориця – 15 г
  • Вершкове масло – 30 г

Для крему:

  • Вершкове масло – 30 г
  • Вершковий сир маскарпоне - 60 г
  • Цукрова пудра – 120 г

Сіннабон рецепт класичний. Покрокове приготування:

  1. Перш за все, треба зробити опару. Для цього необхідно в тепле молоко насипати сухі дріжджі та чайну ложку цукру. Перемішуємо, накриваємо ємність серветкою та залишаємо на 20-30 хвилин в теплому місці для "активації" дріжджів.
  2. В іншій ємності збиваємо міксером розм'якшене вершкове масло кімнатної температури та цукор. Коли маса почне біліти, додаємо по одному яйцю. Бажано, збивати не переставаючи.
  3. Додаємо до яєчно-вершкової маси вже "активовані" дріжджі (опару), сіль та маленькими порціями борошно. Замішуємо тісто.
  4. Під час додавання борошна, слідкуємо за густиною тіста, важливо не зробити його занадто тугим. Тому, у вас можливо піде трохи менше, або навпаки, більше борошна, адже це залежить від виробника. Тісто має залишатись м’яким, але не липнути до рук.
  5. Знову накриваємо ємність з тістом серветкою, залишаємо на одну годину в теплому місці доки тісто не збільшиться в об’ємі в 1.5-2 рази.
  6. Для начинки необхідно змішати в окремій ємності цукор з корицею. Масло знадобиться нам для змащування тіста згодом.
  7. Припиляємо робочу поверхню борошном, викладаємо готове тісто та розкочуємо його товщиною 3-4 мм. Обрізаємо зайве тісто так, аби воно стало прямокутної форми.
  8. Кулінарним пензликом наносимо на тісто м'яке вершкове масло (відступіть від країв тіста на 0.5 см, аби їх потім було легко склеїти) та засипаємо рівномірно начинку.
  9. Загорніть пласт тіста рулетиком. Наріжте рулет упоперек за допомогою кулінарної нитки на 11-12 шматочків.
  10. Деко застилаємо пергаментним папером та викладаємо булочки на відстані 2-3 см один від одної. Накриваємо деко серветкою та залишаємо ще на пів години для вистоювання.
  11. Поки булочки збільшуються в розмірі, ви можете ввімкнути духову шафу на 180 градусів. Сінабони необхідно випікати близько 25-35 хвилин.
  12. Поки булочки в духовці, приготуйте крем- глазур. Для цього збийте в ємності розм’якшене вершкове масло з цукровою пудрою та вершковим сиром до однорідності. Це займе близько 2-3 хвилин.
  13. Як тільки ви дістанете випічку з духовки, щедро покрийте її кремом, який як заливка почне розтікатись. Таким чином булочки будуть добре просочені кремом з усіх боків. Готово!

Фото: Freepik

Рецепт сінабонів може бути доповнений у начинках та в декорі глазурі

Для урізноманітнення цієї випічки можна додати мигдаль або лісовий горіх, шоколадний, карамельний або ягідний топінг. Все залежить від ваших смакових уподобань та фантазії.

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