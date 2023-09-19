Сінабони: рецепт ніжних та ароматних булочок з корицею
Закручені пухкі булочки сінабон із корицею, що покриті густим вершковим кремом – саме те, що потрібно під час сніданку, або в ролі десерту затишним вечором
Коли ми говоримо "сінабони", перше що спадає на думку – хлібобулочний виріб, однак, все не так просто. Cinnabon (Сінабон) – це торгова марка американської мережі кав'ярень і пекарень, яка спеціалізується на виробництві та продажі солодкої випічки, що відома по всьому світу. Найпопулярнішим продуктом бренду є "Cinnabon" – булочка з корицею в глазурі.
Багато людей задаються питанням, як приготувати сінабон так, щоб повторити їх смак та аромат. Для їх приготування вам знадобиться певний час, але сам по собі рецепт сінабонів не складний.
Фото: Getty Images
Сіннабон: рецепт як у кафе. Інгредієнти
Для тіста:
- Молоко – 200 г
- Сухі дріжджі – 25 г
- Вершкове масло – 75 г
- Цукор – 60 г
- Два курячих яйця
- Одна чайна ложка солі
- Борошно пшеничне – ± 500 г
Для начинки:
- Цукор – 120 г
- Кориця – 15 г
- Вершкове масло – 30 г
Для крему:
- Вершкове масло – 30 г
- Вершковий сир маскарпоне - 60 г
- Цукрова пудра – 120 г
Сіннабон рецепт класичний. Покрокове приготування:
- Перш за все, треба зробити опару. Для цього необхідно в тепле молоко насипати сухі дріжджі та чайну ложку цукру. Перемішуємо, накриваємо ємність серветкою та залишаємо на 20-30 хвилин в теплому місці для "активації" дріжджів.
- В іншій ємності збиваємо міксером розм'якшене вершкове масло кімнатної температури та цукор. Коли маса почне біліти, додаємо по одному яйцю. Бажано, збивати не переставаючи.
- Додаємо до яєчно-вершкової маси вже "активовані" дріжджі (опару), сіль та маленькими порціями борошно. Замішуємо тісто.
- Під час додавання борошна, слідкуємо за густиною тіста, важливо не зробити його занадто тугим. Тому, у вас можливо піде трохи менше, або навпаки, більше борошна, адже це залежить від виробника. Тісто має залишатись м’яким, але не липнути до рук.
- Знову накриваємо ємність з тістом серветкою, залишаємо на одну годину в теплому місці доки тісто не збільшиться в об’ємі в 1.5-2 рази.
- Для начинки необхідно змішати в окремій ємності цукор з корицею. Масло знадобиться нам для змащування тіста згодом.
- Припиляємо робочу поверхню борошном, викладаємо готове тісто та розкочуємо його товщиною 3-4 мм. Обрізаємо зайве тісто так, аби воно стало прямокутної форми.
- Кулінарним пензликом наносимо на тісто м'яке вершкове масло (відступіть від країв тіста на 0.5 см, аби їх потім було легко склеїти) та засипаємо рівномірно начинку.
- Загорніть пласт тіста рулетиком. Наріжте рулет упоперек за допомогою кулінарної нитки на 11-12 шматочків.
- Деко застилаємо пергаментним папером та викладаємо булочки на відстані 2-3 см один від одної. Накриваємо деко серветкою та залишаємо ще на пів години для вистоювання.
- Поки булочки збільшуються в розмірі, ви можете ввімкнути духову шафу на 180 градусів. Сінабони необхідно випікати близько 25-35 хвилин.
- Поки булочки в духовці, приготуйте крем- глазур. Для цього збийте в ємності розм’якшене вершкове масло з цукровою пудрою та вершковим сиром до однорідності. Це займе близько 2-3 хвилин.
- Як тільки ви дістанете випічку з духовки, щедро покрийте її кремом, який як заливка почне розтікатись. Таким чином булочки будуть добре просочені кремом з усіх боків. Готово!
Фото: Freepik
Рецепт сінабонів може бути доповнений у начинках та в декорі глазурі
Для урізноманітнення цієї випічки можна додати мигдаль або лісовий горіх, шоколадний, карамельний або ягідний топінг. Все залежить від ваших смакових уподобань та фантазії.
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