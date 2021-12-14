Синоптик Наталка Діденко попередила про дощ і мокрий сніг та розповіла, коли в Україні чекати на морози до -18°C
15 грудня Україну накриють рвучкий вітер і опади, а від наступного тижня почнеться похолодання
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Протягом доби 15 грудня на всій території України температура повітря становитиме -2...+2°C. Уночі з 14 на 15 грудня лише на Заході буде мороз - -4...-10°C.
У Карпатах і в деяких навкологірських областях варто чекати на сніг. На Півдні, крім Запоріжжя, а також на Харківщині й подекуди в Центрі будуть дощ і мокрий сніг.
У Донецькій області й південній частині України синоптик обіцяє рвучкий вітер, який періодично сягатиме штормових поривів.
У Києві 15 грудня буде вогко, сильних опадів не очікується. Температура повітря триматиметься близько 0°C.
Від 21-23 грудня в Україну прийде похолодання - -12...-18°C уночі та -5...-10°C удень. У Києві нічна температура складатиме -8...-14°C, а денна - -3...-7°C. Найхолоднішу погоду Наталка Діденко прогнозує на середину тижня.
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