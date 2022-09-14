Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Нееликі та помірні дощі накриють більшість областей України, тільки в південній частині переважатиме суха та сонячна погода. Також синоптик попереджає про тумани.

Упродовж 15 вересня на Півдні України слід чекати на +22...+26 °C, на Сході й у Чернівецькій області - +18...+23 °C. На решті території країни буде +15...+19 °C.

У Києві буде хмарна, волога погода, а також дощитиме. Максимальна температура повітря коливатиметься близько +16 °C.

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