Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі та теплу погоду 15 вересня
Українцям протягом 15 вересня варто чекати на вологу, сонячну погоду та +26 °C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
Нееликі та помірні дощі накриють більшість областей України, тільки в південній частині переважатиме суха та сонячна погода. Також синоптик попереджає про тумани.
Упродовж 15 вересня на Півдні України слід чекати на +22...+26 °C, на Сході й у Чернівецькій області - +18...+23 °C. На решті території країни буде +15...+19 °C.
У Києві буде хмарна, волога погода, а також дощитиме. Максимальна температура повітря коливатиметься близько +16 °C.
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