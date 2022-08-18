Про це повідмила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Сонячна погода буде в західних, північних областях і значною мірою в центральних. Опадів синоптик не прогнозує. Короткочасні грозові дощі пройдуть у східній частині, на півдні України та в Дніпрі з районами.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25...+28 °C. На Сході та Півдні вона сягне до +27...+32 °C. У Києві будуть суха погода та +27 °C.

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