Синоптик Наталка Діденко попередила про грози, дощі та спеку 19 серпня
Українцям протягом 19 серпня слід очікувати на короткочасні дощі з грозами та спеку до +32 °C
Про це повідмила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
Сонячна погода буде в західних, північних областях і значною мірою в центральних. Опадів синоптик не прогнозує. Короткочасні грозові дощі пройдуть у східній частині, на півдні України та в Дніпрі з районами.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25...+28 °C. На Сході та Півдні вона сягне до +27...+32 °C. У Києві будуть суха погода та +27 °C.
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