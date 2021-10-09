Синоптик Наталка Діденко попередила про нічні морози

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook.

За її словами, неділя в Україні очікується холодною, вночі від 3 морозу до 6 тепла. Місцями на Заході та в Центрі до -3-5 градусів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9+14 градусів, у південній частині +12+16 градусів.

Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний, в прикарпатських областях та на південному сході України можливі штормові пориви до 15-20 м/c.

У Києві неділя обіцяє бути сухою. Вночі 0+3 градуси, на околицях до 0-2 градусів морозу, завтра вдень +9+12 градусів.

Наталка Діденко додала, що північний антициклон скоро від нас піде, а повітряна маса прийде інша - із опадами.

"Перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13 жовтня та 14 жовтня, на Покрову. Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше на наступному тижні", - написала Наталка Діденко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb