Синоптик Наталка Діденко попередила про нічні морози
У неділю, 10 жовтня, в Україні подекуди очікуються нічні морози від -3 до -5 градусів
Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook.
За її словами, неділя в Україні очікується холодною, вночі від 3 морозу до 6 тепла. Місцями на Заході та в Центрі до -3-5 градусів.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9+14 градусів, у південній частині +12+16 градусів.
Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний, в прикарпатських областях та на південному сході України можливі штормові пориви до 15-20 м/c.
У Києві неділя обіцяє бути сухою. Вночі 0+3 градуси, на околицях до 0-2 градусів морозу, завтра вдень +9+12 градусів.
Наталка Діденко додала, що північний антициклон скоро від нас піде, а повітряна маса прийде інша - із опадами.
"Перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13 жовтня та 14 жовтня, на Покрову. Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше на наступному тижні", - написала Наталка Діденко.
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