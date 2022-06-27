Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Хто не любить і погано переживає спеку - тому найближчі два-три дні краще десь причаїтися за заштореними вікнами, регулярно робити вологе прибирання, лежати морською зіркою на підлозі у ванній кімнаті (якщо можна поміститися), вибиратися на вулицю або рано-вранці, або після 18-19 години", - написала Наталка Діденко.

За її словами, вже 28 червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28...+33, місцями до +35 градусів.

"Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок - навряд, світитиме літнє сонце.

Проте! Завтра аж ввечері все ж короткочасні дощі з грозами можливі у північних, східних та центральних областях та локально в Карпатах. У західних областях та в південній частині буде сухо впродовж усієї доби вівторка. У Києві сильна спека оселиться у найближчі дні, до середи включно. Очікується +30...+34 градуси!", - попередила Наталка Діденко.

Вона додала, що послаблення спеки прийде лише 30 червня, коли температура повітря знизиться до +28...+29 градусів.

"Завтра у столиці - переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози. Тому ще раз нагадую - якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря.

Стане легше дихати з четверга", - пообіцяла Наталка Діденко.

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