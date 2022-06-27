Синоптик Наталка Діденко попередила про посилення спеки
В Україні у найближчі два-три дні посилиться спека, температура повітря подекуди сягатиме +35 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Хто не любить і погано переживає спеку - тому найближчі два-три дні краще десь причаїтися за заштореними вікнами, регулярно робити вологе прибирання, лежати морською зіркою на підлозі у ванній кімнаті (якщо можна поміститися), вибиратися на вулицю або рано-вранці, або після 18-19 години", - написала Наталка Діденко.
За її словами, вже 28 червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28...+33, місцями до +35 градусів.
"Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок - навряд, світитиме літнє сонце.
Проте! Завтра аж ввечері все ж короткочасні дощі з грозами можливі у північних, східних та центральних областях та локально в Карпатах. У західних областях та в південній частині буде сухо впродовж усієї доби вівторка. У Києві сильна спека оселиться у найближчі дні, до середи включно. Очікується +30...+34 градуси!", - попередила Наталка Діденко.
Вона додала, що послаблення спеки прийде лише 30 червня, коли температура повітря знизиться до +28...+29 градусів.
"Завтра у столиці - переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози. Тому ще раз нагадую - якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря.
Стане легше дихати з четверга", - пообіцяла Наталка Діденко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе