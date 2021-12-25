Синоптик Наталка Діденко попередила про "реванш морозу"

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

За її словами, після нетривалого потепління до України повернуться морози.

"Завтра знову будемо мерзнути. І ще виробляти всілякі піруети на льоду! Бо температура повітря вже поповзла вниз, до "мінусів". Тому буде дуже слизько! Дорогі водії, пішоходи та співчуваючі - морози повертаються", - написала Наталка Діденко.

За її словами, теперішні опади західних та центральних областей зсунуться у неділю на Південь та південний схід України, де очікується мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу. На решті території вдень - мороз і ожеледиця.

"Кияни! На завтрашні недільні прогулянки обирайте найстійкіше взуття - ожеледиця!

Очікується реванш морозу, найближчої ночі до -10 градусів, вдень 26 грудня близько -5 градусів. Снігу не буде", - додала Наталка Діденко.



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