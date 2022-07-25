Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, спека повернеться у вівторок до західних областей України. Там 26 липня очікується протягом дня +29+32 градуси, найспекотніше буде на Закарпатті, +32+35 градусів. Спекотно також буде завтра на Одещині та Миколаївщині, +29+32 градуси.

Водночас у більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря - +25+29 градусів. Трохи свіжіше буде на Харківщині та Сумщині +22+26 градусів.

Дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір прийдуть на Львівщину, Волинь, Рівненщину, Івано-Франківську, Чернівецьку області та на Закарпаття.

У Києві 26 липня синоптична ситуація - майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів.

"На тижні спека переважатиме у південній частині, що - логічно для цього сезону, на решті території України буде тепло або помірно спекотно. Дощі ловитимемо разом - залежно від атмосферних коливань", - підсумувала Наталка Діденко.

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