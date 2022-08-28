Синоптик Наталка Діденко повідомила, де чекати на спеку та дощі 29 серпня
Понеділок 29 серпня в Україні відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, перед прийдешнім похолоданням
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в telegram.
29-го серпня температура повітря становитиме впродовж дня +29...+33 градуси, в західній частині буде прохолодніше: +23...+28 градусів.
На крайньому сході України пройдуть дощі з грозами, а в другій половині дня та надвечір - у західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.
У Києві в понеділок очікується +30+32 градуси. Впродовж найближчої ночі та значну частину завтрашнього дня опадів не передбачається, але ввечері у понеділок пройде дощ та прогримить гроза.
Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході та півночі буде +18+23 градуси, у центрі +20+25 градусів а на півдні та сході +25+29 градусів.
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