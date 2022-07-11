Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook.

"Завтра Петра й Павла. Практично середина літа, закінчується Петрівочка, піст, якщо хтось притримувався. "Паршивому поросяті й у Петрівку холодно" - кажемо ми в цей час.

Але щось особливої спеки якраз нема, навіть у південній частині та на Сході України", - написала Наталка Діденко.

За її словами, 12 липня найнижча температура повітря очікується у західних областях України, +16+22 градуси. Найтепліше буде у східних областях та на Півдні України, +24+29 градусів. На решті території у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21+26 градусів.

Дощі передбачаються в західних областях та в північних, лише до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса.

У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ.

"Важливо! У середу, 13-го липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі. Візьміть це до уваги, якщо реагуєте на різку зміну погоди чи плануєте бути на відкритому повітрі. 14 липня погода вирівняється - знову потепліє, буде багато сонця", - пообіцяла Наталка Діденко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb