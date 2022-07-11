Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні на Петра і Павла пройдуть дощі
У вівторок, 12 липня, в західних і північних областях України очікуються дощі
Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook.
"Завтра Петра й Павла. Практично середина літа, закінчується Петрівочка, піст, якщо хтось притримувався. "Паршивому поросяті й у Петрівку холодно" - кажемо ми в цей час.
Але щось особливої спеки якраз нема, навіть у південній частині та на Сході України", - написала Наталка Діденко.
За її словами, 12 липня найнижча температура повітря очікується у західних областях України, +16+22 градуси. Найтепліше буде у східних областях та на Півдні України, +24+29 градусів. На решті території у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21+26 градусів.
Дощі передбачаються в західних областях та в північних, лише до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса.
У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ.
"Важливо! У середу, 13-го липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі. Візьміть це до уваги, якщо реагуєте на різку зміну погоди чи плануєте бути на відкритому повітрі. 14 липня погода вирівняється - знову потепліє, буде багато сонця", - пообіцяла Наталка Діденко.
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