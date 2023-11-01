Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні припиняться дощі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 2 листопада в Україні дощ припиниться, адже прийде антициклон.



Лише вночі трохи опадів впаде на північному сході та сході країни.

Водночас температура повітря очікується помірною - вдень +12...+15 °C, на півдні до +20°C. Найсвіжішим буде повітря на північному сході - +10...+12 °C.

У Києві четвер очікується порівняно теплим, температура триматиметься на рівні +12...+13 °C. Дощ малоймовірний.