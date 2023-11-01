Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні припиняться дощі
У четвер, 2 листопада, на більшості території України не дощитиме. Температура повітря триматиметься на помірному рівні
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 2 листопада в Україні дощ припиниться, адже прийде антициклон.
Лише вночі трохи опадів впаде на північному сході та сході країни.
Водночас температура повітря очікується помірною - вдень +12...+15 °C, на півдні до +20°C. Найсвіжішим буде повітря на північному сході - +10...+12 °C.
У Києві четвер очікується порівняно теплим, температура триматиметься на рівні +12...+13 °C. Дощ малоймовірний.
- У вівторок, 31 жовтня, у столиці та Київській області другий день поспіль тривають температурні рекорди.
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