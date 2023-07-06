Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах 7 липня буде сильна спека
У п'ятницю, 7 липня, в Україні прогнозують сильну спеку на півдні та сході, а у Києві та північних, західних регіонах прохолоднішу погоду
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зараз, 6 липня, на півдні, сході, південному сході та Дніпропетровщині температура повітря становить +34...+38 °C. Спека в цих регіонах послабне 8-9 липня.
У південних, центральних і східних областях спекотно
На сході серйозних опадів не передбачається, переважно сонце і спека. Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний, 5-10 м/с.
У п'ятницю сильна спека на півдні, південному сході України втримається - очікується +33...+39 °C.
Цікавою буде термічна ситуація у центральній частині: на Дніпропетровщині ще сильна спека, до +33...+35 °C, а на Вінниччині полегшає до +26 °C.
На решті території центру +29...+33 °C.
Атмосферні фронти зумовлять у північних, центральних областях, багатьох західних та місцями на півдні України, переважно Одещина, Миколаївська область - сильні зливи, грози, при грозах можливі шквали та град.
У північних та західних областях буде свіжіше
Волинь, Львівщина та ввечері Закарпаття завтра звільняться від дощів. Очікується найпрохолодніша погода, завтра вдень +22...+27 °C. А у східних областях +30..+35 °C.
У північній частині України спека послабне до +24...+28 °C, лише на Сумщині ще попече до +32 °C.
На Київщині очікується негода
Мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 15...20 °C, вдень 22-27°.
А у столиці на Івана, 7 липня, передбачається складна погода - сильні зливи, грози, при грозах зростає ймовірність шквалу й граду. Спека почне спадати, у п'ятницю очікується +25...+27 °C.
Фото: Наталка Діденко
Надалі, 8-9 липня, спека поступово спаде повсюди в Україні.
Український гідрометеорологічний центр попередження про небезпечні метеорологічні явища - І рівень небезпечності.
"7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в заяві.
- Діденко прогнозувала 5 липня дощі на заході та півночі, а на півдні та сході спеку. А на 6 липня - грози, шквали та зливи.
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