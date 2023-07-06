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Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах 7 липня буде сильна спека

6 липня, 2023 четвер
15:08
Суспільство

У п'ятницю, 7 липня, в Україні прогнозують сильну спеку на півдні та сході, а у Києві та північних, західних регіонах прохолоднішу погоду

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зараз, 6 липня, на півдні, сході, південному сході та Дніпропетровщині температура повітря становить +34...+38 °C. Спека в цих регіонах послабне 8-9 липня.

У південних, центральних і східних областях спекотно

На сході серйозних опадів не передбачається, переважно сонце і спека. Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний, 5-10 м/с.

У п'ятницю сильна спека на півдні, південному сході України втримається - очікується +33...+39 °C.

Цікавою буде термічна ситуація у центральній частині: на Дніпропетровщині ще сильна спека, до +33...+35 °C, а на Вінниччині полегшає до +26 °C.

На решті території центру +29...+33 °C.

Атмосферні фронти зумовлять у північних, центральних областях, багатьох західних та місцями на півдні України, переважно Одещина, Миколаївська область - сильні зливи, грози, при грозах можливі шквали та град.

У північних та західних областях буде свіжіше

Волинь, Львівщина та ввечері Закарпаття завтра звільняться від дощів. Очікується найпрохолодніша погода, завтра вдень +22...+27 °C. А у східних областях +30..+35 °C.

У північній частині України спека послабне до +24...+28 °C, лише на Сумщині ще попече до +32 °C.

На Київщині очікується негода

Мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 15...20 °C, вдень 22-27°.

А у столиці на Івана, 7 липня, передбачається складна погода - сильні зливи, грози, при грозах зростає ймовірність шквалу й граду. Спека почне спадати, у п'ятницю очікується +25...+27 °C.

Фото: Наталка Діденко

Надалі, 8-9 липня, спека поступово спаде повсюди в Україні.

Український гідрометеорологічний центр попередження про небезпечні метеорологічні явища - І рівень небезпечності.

"7 липня в Україні, крім східних областей та Криму, грози, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в заяві.

  • Діденко прогнозувала 5 липня дощі на заході та півночі, а на півдні та сході спеку. А на 6 липня - грози, шквали та зливи.

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