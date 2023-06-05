Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах пройдуть дощі, а де чекати спеку
Цього тижня в Україні очікується тепла погода, проте у західних областях переважно прогнозують опади та зниження температури ближче до вихідних
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Тиждень новий синоптичний розпочався. Погода в Україні тепла, дощів явно малувато.
Пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози 6 червня у західних областях України.
У денні години трохи може покапати у північній частині. На решті території - антициклон, сухо і сонячно.
Температура повітря незвично буде нижчою на Закарпатті та звично в Карпатах, +19...+22 °C.
Найтеплішими виявляться завтра північ, південь та центр, +23...+27 °C. На сході очікується +20...+24 °C.
У Києві 6 червня передбачається тепла погода, до +26 °C. Без істотних опадів, хіба ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.
На тижні дощ - переважно на заході України.
Побільшає дощів вихідними, 10-11 червня і, відповідно, трохи похолоднішає.
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Дослідження Служби зміни клімату Copernicus ЄС показало, що Європа пережила другу найтеплішу зиму за всю історію спостережень, потепління ставить під загрозу сільське господарство та дику природу.
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