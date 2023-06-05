Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Тиждень новий синоптичний розпочався. Погода в Україні тепла, дощів явно малувато.

Пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози 6 червня у західних областях України.

У денні години трохи може покапати у північній частині. На решті території - антициклон, сухо і сонячно.

Температура повітря незвично буде нижчою на Закарпатті та звично в Карпатах, +19...+22 °C.

Найтеплішими виявляться завтра північ, південь та центр, +23...+27 °C. На сході очікується +20...+24 °C.

У Києві 6 червня передбачається тепла погода, до +26 °C. Без істотних опадів, хіба ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.

На тижні дощ - переважно на заході України.

Побільшає дощів вихідними, 10-11 червня і, відповідно, трохи похолоднішає.