Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні у тиждень перед Різдвом
Тиждень напередодні Різдва, 25 грудня, в Україні буде переважно теплим, лиш невелике похолодання очікується на Святвечір. Також прогнозуються незначні опади у західних і північних областях
Про це повідомила Наталка Діденко у телеграм.
Так, максимальна температура повітря коливатиметься в межах +2...+9 °C.
Лише наприкінці тижня, 22-23 грудня, очікується незначне похолодання. Проте на Різдво знову потепліє.
19-го грудня очікується також тепла погода з температурою повітря +2...+8 °C, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті - у межах -1...+3°C
Де пройдуть опади
Дощі пройдуть місцям у західних і північних областях, а також на Черкащині і Вінниччині. На решті території - без істотних опадів.
Вітер буде західного, південно-західного напрямку - досить рвучкий. При цьому на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду.
Погода у столиці
У Києві 19 грудня можливі місцями невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер.
Водночас протягом дня буде тепло, температура сягне +4...+6 °C.
Синоптикиня наголошує, що після потепління в Україні 22-24 грудня прийде невелике похолодання - до невеликих "мінусів" на термометрах.
Проте на саме свято Різдва 25 грудня буде знову тепліше.
- Цими вихідними, 16-17 грудня, українці зіткнулися із нічними морозами.
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