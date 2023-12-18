Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні у тиждень перед Різдвом

Про це повідомила Наталка Діденко у телеграм.

Так, максимальна температура повітря коливатиметься в межах +2...+9 °C.



Лише наприкінці тижня, 22-23 грудня, очікується незначне похолодання. Проте на Різдво знову потепліє.

19-го грудня очікується також тепла погода з температурою повітря +2...+8 °C, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті - у межах -1...+3°C

Де пройдуть опади

Дощі пройдуть місцям у західних і північних областях, а також на Черкащині і Вінниччині. На решті території - без істотних опадів.

Вітер буде західного, південно-західного напрямку - досить рвучкий. При цьому на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві 19 грудня можливі місцями невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер.

Водночас протягом дня буде тепло, температура сягне +4...+6 °C.

Синоптикиня наголошує, що після потепління в Україні 22-24 грудня прийде невелике похолодання - до невеликих "мінусів" на термометрах.

Проте на саме свято Різдва 25 грудня буде знову тепліше.