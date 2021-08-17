Синоптики оголосили штормове попередження у Києві
У столиці ввечері 17 серпня і протягом дня 18 серпня очікуються грозові дощі і сильний вітер
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У столиці оголосили штормове попередження. Оголошено перший рівень небезпеки.
"Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА рекомендували під час грози закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе