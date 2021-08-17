Синоптики оголосили штормове попередження у Києві

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У столиці оголосили штормове попередження. Оголошено перший рівень небезпеки.

"Увечері 17 серпня і протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА рекомендували під час грози закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

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