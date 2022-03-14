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Система ППО з початку повномасштабного вторгнення збила 45 повітряних цілей, - Залужний
Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено 45 повітряних цілей противника
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
Знищено:
- 19 літаків,
- 20 вертольотів,
- 5 БпЛА,
- 1 крилату ракету.
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