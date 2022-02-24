"Система сигналів ворожого війська": Укравтодор закликав знищувати позначки на дорогах, створені для окупантів

Про це підприємство повідомило у фейсбуці.



"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі", - ідеться в дописі.



В Укравтодорі попросили замальовувати, присипати землею чи заливати смолою такі знаки. Також підприємство закликало громадян бути пильними й обов'язково повідомляти про такі мітки до поліції за допомогою гарячої лінії 102.

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