Сицилійський співак випустив пісню на підтримку України

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури України.

Музикант із Сицилії Альфонсо Москато представив пісню "L'enigma – Загадка" двома мовами: українською та італійською. До цього Альфонсо Москато ніколи не чув української мови.

Композиція про відродження життя на руїнах була створена у співавторстві з українкою Ольгою Єрмак, фахівчинею з музичного бізнесу, відомою у поетичних колах як Мідна. Вона переїхала до сицилійського міста Палермо через повномасштабну війну.

"Пісня звучить як драматична історія кохання, яка розгортається в умовах, несумісних з романтикою. Та попри ліричність сюжету, вона має глибоке метафоричне підґрунтя і говорить про загадку життя, яке відроджується на руїнах", - зазначається в описі.

Композиція була створена в студії артиста. Її образи виникли з вірша Мідної "Поле" зі збірки "Стосонце" і розвинулися у нову неповторну історію.

Усі кошти від прослуховувань будуть передані до фонду "Голоси дітей", що опікується дітьми України, які постраждали від війни.