"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо почати з Харківської та Луганської областей, то там зараз тривають найактивніші бої. Є три ділянки – Куп'янський та Сватівський напрямки, а також район Кремінної. На Куп'янському напрямку були спроби ворога атакувати з Масютівки. Російські війська там постійно намагаються тиснути. На Сватівському напрямку найактивніші бойові дії ведуться у районі Новоєгорівки. Але противник немає успіху на тому напрямку. Ситуація більш-менш стабільна по лінії бойового зіткнення. Район Кремінної так само перебуває у бойових діях, зокрема Серебрянське лісництво зазнає обстрілів та локальних штурмів", - розказав Роман Погорілий.

Погорілий додав, що на південному напрямку постійно відбуваються зміни й можна відстежувати зміщення лінії бойового зіткнення. Відбуваються штурми у районі Роботиного, на околицях Новопрокопівки та Вербового, де триває робота Збройних сил, тому ситуація дуже динамічна.

Співзасновник DeepState дав коментар щодо оновлень на картах: "Якщо брати Кліщіївку, то нещодавно всі могли побачити на півночі населеного пункту збільшення сірої зони, тобто робота Сил оборони ведеться. Генштаб завжди каже не поспішати, тому зараз там наші хлопці проводять стабілізаційні заходи. Головне у просуванні – закріпитися, тому що противник застосовує артилерію, активізовує якісь контрштурми, аби відбити території. Треба мати трохи терпіння, будуть хороші новини. Скоро цей населений пункт буде у трохи кращій зоні. Так само й у районі Андріївки йдуть активні бойові дії, Збройні сили працюють, продовжуються стабілізаційні заходи. Там нелегко, бо населені пункти розташовані у низині між висотами. Однак скоро буде хороша інформація з тих районів".

Пан Роман зауважив щодо Мар'янки та Авдіївки, то там постійно була загострена ситуація. Біля Авдіївки ворог з деякими паузами накопичував сили, а сусідні села використовував для штурмів, як Опитне, Крута Балка, Водяне та інші. ЗСУ відбивають ворожі атаки, ситуація постійно загострюється. Як тільки є можливість звільнити територію, наші Сили оборони будуть її використовувати. Це саме і відображено у районі Опитного, де з'явилася синя зона.

"Найактивніші зміни й рух відбуваються у районі Роботиного. Там Збройні сили взяли динаміку наступу. Як і у попередніх звільненнях, найкраще для нас – не давати противнику закріпитися, бо при будь-якій паузі загарбник будує якісь фортифікаційні споруди, копає окопи, підтягує резерви. Йдуть постійні штурми, ситуація динамічна. Є інформація з інших напрямків та населених пунктів, але вона дуже делікатна і повинна бути несподіванкою як для нас, а особливо для ворога. Скоріш за все це якісь відволікаючи маневри. А які вони будуть у реальності, ми побачимо з часом, чи це якісь новий напрямок для просування, чи стабілізаційні заходи для утримання флангів. Поки таких суттєвих змін і наявної інформації у публічному просторі немає", - резюмував аналітик.