Ситуація може перейти від вбивств воєнкорів до офіційних осіб, яких у РФ ніхто не захищає, - Фейгін
Маховик вбивств та терактів від медійних особистостей може дібратися і до російських посадовців, яких ніхто не захищає
Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.
"Щодо вбивства самого Татарського, правду кажучи, воно залишається темним, будь-яка версія може мати підґрунтя, а може бути й таке, що вони перетинаються. Тобто це зовсім необов’язково: убити хотіли одні, інші за цим спостерігали. Тому цілком можна припустити, що кожен із наслідків цієї події матиме свій зиск", - вважає він.
Фейгін додав, що федеральна служба охорони уже забезпечує охорону Симоньян і Кисельова.
"Тобто зрозуміло: коли якісь медійні особи будуть цікаві ФСБ, щоб писали, як треба, і робили те, що треба, який інструмент можна краще придумати, ніж так, дорогенький, ми тебе охороняємо, а можемо й зняти охорону, і тоді все можливо", - наголосив опозиціонер.
Він зауважив, що поряд з гарячою війною є ще інформаційна - вона є й вона дає результати.
"Звісно, воюють і одні, і інші, російську опозицію теж залучено в цю інформаційну війну, вона теж бере участь. Мішені вони можуть обирати досить довільно, та проблема криється у відповіді: ви щось робите – вам відповідають. Цей маховик потім важко зупинити. Він так логічно дійде від воєнкорів, яких не шкода, казатимемо чесно: Москві їх не шкода, до офіційних осіб, тобто до посадовців, яких в Росії абсолютно нічого не захищає – до всіх охорону не приставиш", - підсумував Фейгін.
- Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух на "творчому вечорі" пропагандиста Владлена Татарського, 32 людини постраждали.
- Національна республіканська армія взяла на себе відповідальність за вбивство воєнкора і пропагандиста Татарського, вони ж повідомляли про організацію замаху на Дугіну
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