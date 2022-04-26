Ситуація на фронті є важкою. Дії окупантів на різних напрямках свідчать про черговий наступ, – військовий експерт

Про це йшлося в етері Еспресо.



"Біля Харкова ми спостерігаємо наші контратаки, які мають на меті відсунути противника від міста для того, щоб зменшити вірогідність артилерійських ударів по Харкову. Там ситуація досить стабільна, наші війська утримують позиції", – сказав Грабський.



Експерт зазначив, що на Ізюмському напрямку сконцентрована велика кількість російських військ.



"З цього напрямку на Південь, в район Барвінкове і на Південний схід, в район Слов’янська противник намагається переміститись, здійснює атаки та використовує стандартну свою тактику: промацує найбільш вразливі ділянки нашої оборони, аби там завдати удару. Проте широкого наступу противника на цих ділянках все ще немає. Хоча такі дії свідчать, о наступ ворога вже почався", – додав він.

Розвідка Британії повідомляє, що ідуть тяжкі бої на південь від Ізюма, РФ намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська.

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